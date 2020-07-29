Акция по возврату 5-15 тысяч за российские туры будет проводиться в формате временной распродажи

Акцию по возврату туристам денег за купленные туры внутри России сделают временной, похожей на распродажу: Ростуризм заранее объявит несколько дней в августе, в течение которых можно будет купить такую «акционную» путевку. В зависимости от ее стоимости на карту туриста в течение пяти дней вернутся от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперты говорят, что спрос будет огромный.

Ростуризм уточнил некоторые моменты в своем проекте по возврату части суммы, уплаченной за туры по России. Как рассказали сегодня в Ассоциации туроператоров России, акцию проведут по типу распродажи, ее даты объявят 3 августа.

«Это будет как «черная пятница» или «Сумасшедшие дни», будет длиться неделю или две, пока неизвестно. Но мы уже видим колоссальный спрос, поэтому если хотите поучаствовать, надо быть готовым. Нам уже сейчас звонят туристы и спрашивают, где и как купить такие туры?» – рассказала на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Список всех участников акции – туроператоров, а также отелей – появится до начала распродажи на сайте мирпутешествий.рф. Сумма кешбэка составит 5000 рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 – от 50 до 75 тысяч, 15 – свыше 75 тысяч. Важно – оплатить тур надо онлайн и только картой «Мир». И кешбэк вернется в течение пяти дней. Условия распространяются на туры во все регионы России, но есть нюанс: для популярных курортов акция распространяется только на низкий сезон с 15 октября по 20 декабря. Речь идет о Крыме, Краснодарском крае, Алтае и ряде других. В остальные области поехать со скидкой можно будет уже в августе.

«На мой взгляд, это очень существенная мера поддержки. Народ уже сидит на низком старте, – рассказала Майя Ломидзе. – Конечно, было бы целесообразно повторять такую акцию и в будущем».

Москва, Ольга Тарасова

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