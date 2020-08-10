В АТОР рассказали, когда начнут продавать туры с кешбэком 5 тысяч

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции рассказала об условиях кешбэка за путешествия по стране. Речь идет, в первую очередь, о сроках акции.

«С 21 по 28 августа пройдет акция. В течение этой недели туристы, которые приобретут туры по России и оплатят картой «Мир», получат кешбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – сказала она.

Напомним, как писал «Новый День», период проживания для получения бонуса должен быть не меньше четырех ночей. По последним данным, тур напрямую должен быть приобретен у туроператора, исключая посредников, в том числе туристические агентства. Список всех участников акции появится до начала распродажи на сайте мирпутешествий.рф. Пока он содержит лишь общие сведения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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