Загрузка в отелях Екатеринбурга по-прежнему низкая: одни ждут сентября, другие закрываются

Отели Екатеринбурга по-прежнему загружены минимально. Частичное послабление коронавирусных ограничений, возобновление работы музеев и торговых центров пока не привлекли туристов в регион. Отельеры ждут сентября с надеждой на возрождение деловой активности: предполагается, что осенью разрешат проводить крупные форумы, семинары и фестивали и это позволит гостиницам выжить. Но некоторые уже сейчас приняли решение закрывать бизнес.

Отельный бизнес Екатеринбурга и области продолжает терпеть убытки от пандемии коронавируса. Некоторые средства размещения полноценно не работают с марта, когда загрузка стала стремиться к нулю и собственники приняли решение законсервировать объекты. По данным, которые ранее озвучивали в Клубе отельеров, на начало лета было закрыто 180 городских средств размещения по всей области. В марте загрузка была на уровне 30%, а апреле – 5-15%, в мае – от 0 до 10%. В июне и июле ситуация немного стабилизировалась: у отелей появились индивидуальные заказы, небольшие коропоративные бронирования. Но для Екатеринбурга в заполнении отелей решающим фактором всегда был деловой туризм, который до сих пор поставлен на паузу. Отельеры ждут возобновления крупных конференций, форумов и фестивалей.

«Сейчас все наши отели вернулись в рабочий режим (какое-то время часть отелей Usta были законсервированы, либо отданы под обсерваторы – прим. ред). Но загрузка достаточно низкая. Она возрастает временами, когда принимаем какие-то группы, – рассказала «Новому Дню» директор управляющей компании Usta Hotels Тамара Клишина. – Думаю, так будет до конца лета, потому что ограничения на проведение крупных мероприятий не сняты, отели не могут проводить никакие комплексные мероприятия. А поскольку и в Екатеринбурге не проводятся масштабные мероприятия – семинары, фестивали, спортивные соревнования – загрузку обеспечить не получается».

В отелях сети Usta сейчас есть запросы на вторую половину сентября. Есть надежда, что к тому времени коронавирусные ограничения будут сняты полностью и возобновится деловая жизнь, что позволит проводить мероприятия. Что касается различных акций, направленных на привлечение в регион туристов (например, акция с кэшбеком для туристов, акция по фиксированной цене отелей «3*, 4*, 5*) – это существенного увеличения загрузки не приносит, – констатируют владельцы отелей.

Некоторые собственники бизнеса и вовсе решили закрывать проекты. Так, отельер Сергей Дерендяев сообщил, что с августа закрылся «39rooms hotel» на Московской. Помещения под отель там были взяты в аренду, и арендодатель не согласился снизить стоимость на время кризиса.

«Дождались, когда выедут последние гости, прибрались и вчера, воспользовавшись правом, данным 166-ФЗ, уведомили арендодателя об одностороннем расторжении договора аренды.

Жаль, конечно. Жаль времени, сил, коллег, с которыми придется расстаться. Денег вложенных жаль, в конце концов», – написал Сергей Дерендяев на своей странице в фейсбуке.

При этом второй проект Дерендяева – отель «Эмеральд» – продолжает работать.

В Уральской ассоциации туризма «Новому Дню» сообщили, что массового ухода отелей с рынка пока нет, хотя объявления о продаже отельного бизнеса регулярно появляются в открытых источниках. Загрузка в целом по рынку остается действительно низкой.

«В течение всего лета загрузка принципиально не росла, туристов по-прежнему нет. В прошлые три года в среднем по Екатеринбургу отели загружались на 64-67%. В этом году часть вообще летом не работали, остальные функционировали при низкой загрузке и крайне низкой стоимости номеров, балансирующей на грани себестоимости. Даже сегодня в отелях 4* можно забронировать номер за 2500-3200 рублей, в 5* – за 4000, – рассказал директор УАТ Михаил Мальцев. – В сентябре, если будут сняты ограничения, есть шанс, что ситуация изменится».

При этом у крупных загородных объектов, по словам Мальцева, ситуация обратная: в хороших отелях, коих мало, номера забронированы чуть ли не до конца лета.

«Если брать «Гринвальд», «Уральский двор», там глубина броинирований большая. Но таких отелей мало. А санатории – «Руш», «Обуховский», «Леневка» – в этом году либо не работают, либо работают как обсерваторы. А для Свердловской области это была основа хорошего загородного номерного фонда», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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