Отельеры Екатеринбурга ждут оживления на рынке после отмены обязательного карантина для гостей из Москвы

Отели Екатеринбурга по-прежнему стоят пустыми, хотя по сравнению с апрелем и маем заметно некоторое оживление – возобновляются единичные бизнес-поездки, есть длительные корпоративные заказы. Но настоящего возвращения спроса отельеры ждут только тогда, когда будет отменен указ об обязательном карантине для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще большие надежды – на осень: на сентябрь-ноябрь были перенесены с лета многие массовые мероприятия. Если их разрешат провести, отрасль начнет восстановление.

Напомним, отели Екатеринбурга начали закрываться в конце марта: законсервированы были многие крупнейшие и сетевые гостиницы. В марте загрузка была на уровне 30%, а апреле – 5-15%, в мае – от 0 до 10%.

На данный момент закрыто 180 городских отелей, включая хостелы, мини-гостиницы, средства размещения разной «звездности», – рассказала «Новому Дню» президент Клуба отельеров, генеральный менеджер Центра международной торговли Екатеринбурга и «Атриум Палас Отеля» Ирина Домина. Остальные работают как обсерваторы для россиян, вернувшихся из других стран, либо принимают единичных командировочных из других регионов. «Можно сказать, что отели сейчас разделились на два лагеря. Первые работают как обсерваторы, либо размещают врачей, которые лечат больных от коронавируса. Там нужно соблюдать определенные требования Роспотребнадзора. Например, после того, как обсерватор закрывают, весь отель уходит на дезинфекцию – дезинфицируется все от ковров до систем вентиляции, на это уходит дня 3, потом здание проветривается и снова готово принимать гостей. Вторая категория – это те, кто принимает людей, приезжающих в Екатеринбург и область в командировки. Здесь тоже много ограничений».

Чтобы получать хоть какие-то доходы, отели пытаются монетизировать любые свои услуги: организуют доставку из ресторанов, пытаются загрузить химчистки и прачечные сторонними заказами от жителей города – что угодно. «Главная задача всех отелей – сохранить персонал, потому что с нуля обучить постороннего человека всем стандартам, которые требуются в отеле – это очень долго и затратно. Поэтому каждый отель держится за своих сотрудников, – рассказала Ирина Домина. – Мы, например, в «Атриум Палас Отеле» с прошлой недели немного модернизировали работу нашей кондитерской, запустили пекарню, теперь работаем на доставку».

По мнению Ирины Доминой, спрос начнет оживать только к сентябрю-октябрю: на эти даты перенесены многие крупные мероприятия и форумы, которые не состоялись весной и вряд ли состоятся летом. Кроме того, отели надеются, что выпускникам 11 классов все-таки разрешат провести выпускные в августе. «Сейчас глубина продаж составляет 1-3 дня. Для сравнения: в ноябре 2019 года мы бронировали места на «Иннопром» лета 2020 года. Представьте, насколько отели «просели». Сегодня прогнозы давать – дело неблагодарное. Завтра может быть 10 бронирований, а может быть ни одного», – добавила собеседница агентства.

В компании Usta Hotels агентству «Новый День» рассказали, что часть отелей открыли после консервации, чтобы принимать врачей и работать как обсерваторы. Но «частных» заказов немного. Отельеры ждут отмены 14-дневного карантина для москвичей, тогда, возможно, начнет возрождаться деловой туризм. «Мы закрыли часть наших отелей в марте по причине отсутствия спроса, сейчас мало что изменилось, – рассказала «Новому Дню» директор управляющей компании Usta Hotels Тамара Клишина. – В конце апреля и начале мая две наших гостиницы были задействованы под размещение врачей городской больницы №1, где произошла вспышка коронавируса. Врачи прожили у нас 14 дней и благополучно разъехались по домам. Кроме того, отель «Коматек» в мае работал как обсерватор для прибывших из Гоа 50 россиян. Они жили 2 недели. Сейчас в нашей сети ни один отель не работает как обсерватор или изолятор, но мы оставили открытыми три отеля сети».

По словам Тамары Клишиной, отели не стали вновь консервировать, потому что наметилось небольшое оживление на рынке. В одном из отелей на месяц было забронировано проживание для организованной группы. В других двух отелях – есть единичные бронирования в целях бизнес-поездок. Но до того, как в Свердловской области снимут обязательный карантин для приезжих из столичных регионов, о восстановлении отельного бизнеса говорить не имеет смысла. «Когда только вышел указ о том, что всех приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей будут отправлять на обязательный 14-дневный карантин, у нас тут же отменилось несколько броней. Неблагополучная ситуация и вот этот запрет отталкивают от приезда в наш регион. Я думаю, что деловые поездки в полной мере будут возобновляться только после того, как снимут вот эти ограничения для приезжих из столиц, потому что в Екатеринбург преимущественно приезжали именно из Москвы и Санкт-Петербурга», – говорит Тамара Клишина.

Что касается крупных мероприятий, которые перенесены на осень, надежды пока туманные, считает собеседница «Нового Дня». «Бронирования у нас на осень есть. Но массовые мероприятия будут разрешать на последнем этапе снятия ограничительных мер. И непонятно, выйдем ли мы на этот этап к осени. Но мы надеемся», – отметила директор управляющей компании Usta Hotels.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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