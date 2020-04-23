Отели переделывают в офисы – президент клуба отельеров о выживании гостиниц

Отельеры начинают сокращать персонал и закрывать гостиницы, на май прогнозируется нулевая загрузка. Предприниматели пытаются придумать, как им сейчас выжить – некоторые продают сертификаты на будущее, другие становятся временными офисами и карантинными пунктами.

По данным клуба отельеров, в Свердловской области всего 538 средств массового размещения, включая санатории. С момента ввода различных ограничительных мер приостановили работу более 340. В марте отели были загружены максимум на 30%, в апреле – на 5-15%, прогноз загрузки на май – от нуля до 10%.

Как рассказала сегодня на конференции «Большой Урал – онлайн-репетиция» генеральный менеджер Центра международной торговли Екатеринбурга и «Атриум Палас Отеля», президент Клуба отельеров Ирина Домина, глубина бронирования сейчас – 1-3 дня, то есть люди бронируют номера на сегодня, завтра, максимум – на послезавтра, более поздних заказов нет. Есть интерес к августу и сентябрю, но в основном в виде запроса смет.

«Самый главный вопрос – что будет с отелями уже завтра. Дело не в том, что снизилась загрузка. Отменились мероприятия, и это подразумевает возврат денег заказчикам. Не у всех есть подушка безопасности. Уже сейчас фиксируем сокращение персонала и закрытие гостиниц», – сообщила Домина.

Гостиницы стараются принимать клиентов, соблюдая все эпидемиологические требования: в номерах выдаются антисептики, салфетки, перчатки. Требования к уборке номеров и общественных пространств тоже ужесточили. Попутно отельеры ищут нестандартные решение, которые позволят заработать.

«Мы внедрили продажу сертификатов – проживание с открытой датой со скидкой. То есть бронируешь сейчас – а живешь потом. Еще отменили автоматическую отмену бронирований, возможно после разговора с администратором человек не будет отменять, а просто изменит дату бронирования. Разработали гибкую оплату бронирования, можно забронировать сейчас, а заплатить в течение 30 дней», – рассказала отельер.

Из других вариантов: отели вводят карантинный тариф с 30-процентной скидкой: если вы бронируете номер на 6 ночей и больше, то это будет стоить дешевле. Еще один спецтариф – офисный: он подразумевает, что человек использует номер вместо офиса в бизнес-центре: находится там 9 часов днем, имеет возможность проводить встречи, пользуется вай-фаем, может заказать еду в номер. Этот тариф, по словам Ирины Доминой, пользуется спросом. Еще один тариф – «Путешествуй по работе» – разработан для командировочных: в него входят встреча в аэропорту, трансфер до отеля в чистом автомобиле, который прошел дезинфекцию. Также отели внедрили тариф «На самоизоляцию», но запросов на него мало.

Напомним, многие отели Екатеринбурга еще в первую неделю апреля приняли решение о полной консервации на время действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. В работающих гостиницах закрыты рестораны и еду доставляют только в номер, также почти везде отменены спа-процедуры и массажи. Некоторые работающие отели вводили спецпредложения для тех, кто приезжает в Екатеринбург в командировку или предлагали самоизолироваться в комфортных номерах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

В УрФО подтверждено 1 265 случаев Covid-19 (ИНФОГРАФИКА). / Кукольный театр переехал в «Колизей», на старом здании появятся волшебные часы и оживающие куклы (ФОТО). / Екатеринбургская дума планирует предоставить льготы для ТЦ и офисников на весь 2020 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»