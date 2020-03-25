Спрос просел до критических значений: отели готовятся к консервации

В Екатеринбурге со следующей недели загрузка отелей упадет почти до нуля, прогнозируют эксперты отрасли. Из-за отмены всех деловых мероприятий, командировок и закрытия границ для туристов селить в номера некого. Некоторые средства размещения планируют временно закрыться. Туристические ассоциации готовят обращения к властям региона с просьбой облегчить отельерам налоговую нагрузку и помочь с фондом оплаты труда.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, сегодня отели еще продолжают работать нормально, выполняя предыдущие заказы. Но уже со следующей недели загрузка может упасть почти до нуля. «Этой неделей будет закончена большая часть бронирований, и со следующей недели загрузка будет стремиться к нулю. По разным данным, от 50 до 70% номерного фонда в Екатеринбурге загружали деловые мероприятия. Сейчас все они отменены как минимум до мая, да и в условиях закрытых границ туристов ждать неоткуда, поэтому сложно сказать, что ожидает отели, – рассказал Михаил Мальцев. – Уральская ассоциация туризма, в которую входят и отели, на днях направит на имя губернатора Свердловской области обращение с просьбой рассмотреть все возможные варианты помощи и туроператорам, и турагентам, и отельерам».

По словам спикера, в Европе, где многие отели закрылись из-за коронавируса, власти предлагают бизнесменам налоговые каникулы, беспроцентное кредитование на год (например, в Чехии) и оплату 70% зарплаты сотрудникам (в Германии), чтобы их не увольнять. «Мы не ожидаем такого в России, вряд ли это возможно. Но мы будем ставить вопрос, чтобы какие-то меры поддержки все-таки были. Отельерам, в отличие от туроператоров, не столько нужны текущие оборотные средства. В первую очередь, им нужна отсрочка по налогам и пополнение фондов заработной платы, чтобы не сокращать всех сотрудников», – прокомментировал директор УАТ.

Отметим, сами отельеры Екатеринбурга всерьез рассматривают варианты временной консервации. Закрыться могут не только небольшие частные гостиницы, но и представители крупных мировых сетей. В условиях нулевой заполняемости содержать штат горничных, администраторов не представляется возможным. Несколько представителей отельного бизнеса на условиях анонимности рассказали «Новому Дню», что готовят часть номерного фонда к консервации уже на этой неделе, поскольку спрос действительно просел до критических значений.

«Групповых заездов и корпоративных бронирований нет. До конца марта все аннулировалось, выборочно идут брони – на одного-двух человек. Поэтому мы уже провели работы в каждом отеле сети, законсервировав часть номеров. Этажами или по стоякам. Также пересмотрели работу точек питания, если в отеле их две, оставляем одну, сокращаем их часы работы. Сейчас очень сложно что-то прогнозировать, каждый день анализируем загрузку и затраты. Контрольная точка для нас – 12 апреля. Если карантин будет снят, возможно, пойдет оживление. Если будет продлен, то мы останемся жить в этой ситуации», – сказала «Новому Дню» директор управляющей компании Usta Hotels Тамара Клишина.

Добавим, что ситуация с отелями схожа во многих городах России, особенно в миллионниках, в которых проводились крупные деловые форумы, выставки. Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России» со ссылкой на источник в среде отельеров, в 22 регионах РФ загрузка отелей упала до 10-50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее снижение приходится на Татарстан, Башкортостан и Томскую область (загрузка упала на 90%). Отельеры намерены направить в правительство России письмо с предложениями по спасению отрасли. Суммарно они предлагают направить на меры поддержки 149 миллиардов рублей. Самая большая статья расходов – субсидии на фонд оплаты труда сотрудникам на три ближайших месяца. На те же три месяца отелям предлагается освобождение зарплат от страховых взносов (выпадающие доходы бюджета оцениваются в 18 миллиардов рублей). Еще одна мера – снижение ставки НДС до 7% на три года (выпадающие доходы – 20 миллиардов).

Напомним также, что на прошлой неделе о консервации рассказали в Кольцово. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта, частично была приостановлена работа международного терминала. Решение оказалось своевременным, с 23 марта Россия решением правительства ограничила авиасообщение со всеми странами мира, исключение составили чартеры, которые вывозят граждан РФ из разных стран, а также некоторые рейсы из Москвы в столицы разных государств.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

Коронавирус подтвержден у одного из сотрудников «ВСМПО-Ависма». / На Урале будут судить подозреваемого в убийстве, который расчленил тело жертвы и утопил в болоте. / Куйвашев и министры будут совещаться друг с другом дистанционно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»