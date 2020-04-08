Одни отели закрыты, другие зовут гостей на самоизоляцию в spa – как гостиничный рынок переживает кризис

В Екатеринбурге многие отели приняли решение о полной консервации на время действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. В работающих гостиницах закрыты рестораны и еду доставляют только в номер, также почти везде отменены спа-процедуры и массажи. Но есть и исключения: в некоторых отелях можно «самоизолироваться» на несколько ночей, причем гостям обещают посещение спа-комплекса.

Решение о закрытии до конца апреля приняли многие крупные отели Екатеринбурга. Корреспонденту «Нового Дня» не удалось забронировать номер ни в Marins Park Hotel у ж/д вокзала, ни в расположенном в центре Park Inn, ни в популярном у влюбленных «Онегине». В службах бронирования отелей сообщили, что до 30 апреля все бронирования отменены из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса. В «Онегине» при этом предложили альтернативу – номера в отеле «Вознесенском» (входят в одну сеть). Гостям, у которых бронирование было сделано заранее, деньги возвращают в стопроцентном объеме, говорят администраторы.

Закрыла половину своих отелей и группа Usta Hotels. «У нас шесть городских отелей, из которых мы три закрыли («Премьер», «Коматек» и «Центральный»). Еще три отеля продолжают работать («Гранд Авеню», «Московская горка» и «Атлантик»), и они приняли гостей из закрытых отелей. Конечно, загрузка минимальная. И до конца апреля у нас почти нет бронирований, за редким исключением. Приезжают в основном в деловые поездки, – рассказала «Новому Дню» директор управляющей компании Usta Hotels Тамара Клишина. – Еще у нас не работают рестораны, пока до 20 апреля, потом ждем дальнейших указов губернатора. Не оказываются в отелях никакие дополнительные услуги – массаж, спа и так далее».

Сокращений персонала в компании пока нет. Но часть работников перевели на удаленную работу, часть попросили уйти в отпуск. «Конечно, ситуация скажется на зарплатах каждого работника. Но нам хотелось бы сохранить команду, которую мы собирали годами. Ведь мы планируем открываться снова», – отметила Тамара Клишина.

В Hayatt можно забронировать только номера. Никакие дополнительные услуги не оказываются. «У нас можно забронировать номер с завтраком. Ресторан и бар закрыты, spa-комплекс тоже пока не работает. Но действует круглосуточный room-сервис, можно заказывать еду в номер», – рассказали на ресепшн отеля.

Некоторые работающие отели ввели спецпредложения для тех, кто приезжает в Екатеринбург в командировку. Например, в «AVS Отеле» снизили цены для такой категории гостей. При этом говорят, что постоянно проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами, и постояльцы находятся в безопасности.

Отель Ramada пошел дальше. В комплексе предлагают пакет услуг «Самоизоляция», в который входит проживание (минимум 2 ночи), завтрак и обед в номер. Кроме того, в самоизоляции можно будет расслабиться в Ramada Royal Spa. Отель уверяет, что это совершенно безопасно.

«Уборка и обработка всех поверхностей в спа-комплексе проходит каждые 30 минут. Кроме того, посещение комплекса сейчас возможно только по предварительной записи и только 4 часа в сутки. Одновременно там находится минимальное количество человек», – рассказали сотрудники отдела бронирования.

Напомним, в Свердловской области нерабочие дни продлены указом губернатора до 20 апреля. Согласно документу, в это время не должны работать рестораны, бары, торговые центры и прочие места скопления людей. Продолжают работать магазины, торгующие необходимыми товарами и продуктами, а также еще несколько категорий предприятий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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