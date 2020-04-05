Губернатор Куйвашев расширил список предприятий, которым разрешено работать

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев существенно увеличил список предприятий, которым разрешено работать во время объявленных президентом нерабочих дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, кроме продуктовых магазинов, аптек и предприятий непрерывного производства, губернатор создал расширенный список, в который вошли: производители, поставщики и дистрибуторы автозапчастей, товаров для пожаротушения, электрооборудования, электронного и компьютерного оборудования, программного обеспечения, средств связи, водопроводного, отопительного оборудования, сантехники, очков и линз; Организации, оказывающие бытовые услуги – по ремонту автотранспорта, электроники, бытовой техники и сантехники, клининга и санитарной обработки помещений, ритуальные услуги, услуги такси, химчистки и услуги прачечных, услуги по лечению и содержанию животных.

Решением главы региона деятельность будут осуществлять нотариусы, охранные предприятия, транспортные предприятия, службы доставки и интернет-магазины, а также строители и проектировщики. Работодатели и работники этих организаций могут продолжать деятельность при условии соблюдения всех мер безопасности. Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин позволил губернаторам ужесточать или, напротив, ослаблять карантинные меры в зависимости от ситуации по коронавирусу в конкретном регионе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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