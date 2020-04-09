Куйвашев решил смягчить режим изоляции – часть «коронавирусных» ограничений снимают

В Свердловской области решено смягчить объявленный ранее режим повышенной готовности. О намерении объявил губернатор Евгений Куйвашев. Завтра он издаст соответствующий указ. «Я понимаю, что многие предприятия малого бизнеса сейчас оказались на грани выжвания. Сейчас мы с правительством прорабатываем разные варианты, как можно облегчить жизнь предпринимателей. Завтра я планирую подписать указ, касающийся уточнения ограничительных мер», – написал он.

Напомним, в Свердловской области ограничения были введены указом от 27 марта 2020 года. Позднее в него несколько раз вносились правки. Изначально в регионе были только ограничены массовые мероприятия более 5000 человек, потом – отменены вовсе, а затем были закрыты все заведения общепита, торговые центры, развлекательные площадки и так далее.

После первого обращения президента России Владимира Путина, когда он объявил неделю нерабочих дней, указом губернатора также было рекомендовано людям оставаться дома, а предприятиям приказано остановить работу, кроме ряда исключений. Спустя еще неделю список организаций, которым все же разрешили работать, расширился – кроме крупных и стратегических производств, банков, магазинов с продовольствием и аптек, в него попали, например, зоомагазины, шиномонтажки, и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

Вирусолог рассказала, могли ли мы переболеть Covid-19 раньше китайцев. Интервью РИА «Новый День». / Мэрия Екатеринбурга: вопрос о переносе парада Победы решится на следующей неделе. / Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский могут стать городами трудовой доблести к 1 мая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»