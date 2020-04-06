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Понедельник, 6 апреля 2020, 12:25 мск

Новости Екатеринбург

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Губернатора поразило, что на улицах много людей

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева неприятно удивило количество людей, гулявших в воскресенье по улицам Екатеринбурга.

«Посмотрите, так вчера выглядели улицы Екатеринбурга. Прекрасная весенняя погода, тепло и солнечно, многие не удержались и вышли... Я увидел этот пост у фотографа Глеба Клементьева, и если честно, поразился», – негодует губернатор на своей странице в инстаграме.

Пост Куйвашева

Он пишет, что, что результаты по борьбе с коронавирусом в области неплохие, но опасность все еще есть. «Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается», – отметил он.

Однако в комментариях некоторые свердловчане с ним не согласились. «Люди ждут от власти действий и поддержки, а власть только может сказать – сидите дома без всякой поддержки. На какие средства людям сидеть дома?» – ответил Куйвашеву один из пользователей.

Как уже писал «Новый День», многим из тех, кто сохранил рабочие места в частных компаниях, урезали заработную плату или вовсе принудили написать заявления на отпуск без содержания. В этой ситуации люди ищут подработку. Одна из самых популярных у соискателей вакансий – это работа курьером в службах доставки. В марте в Екатеринбурге стало в 2-3 раза больше вакансий курьеров, чем в феврале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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