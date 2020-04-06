Россияне пытаются выжить в «путинские» каникулы – идут работать в доставку и в онлайн-консультанты

Жители России, которые остались без денег из-за пандемии Covid-19 и объявленными нерабочими неделями, пытаются заработать хоть какие-то деньги, чтобы выжить. Официальной статистики по сокращенным сотрудникам пока нет, но многим из тех, кто сохранил рабочие места в частных компаниях, урезали заработную плату или вовсе принудили написать заявления на отпуск без содержания. В этой ситуации люди ищут подработку.

Одна из самых популярных у соискателей вакансий – это работа курьером в службах доставки. «Мы видим, что работодатели размещают вакансии курьеров – в марте их стало больше, чем в феврале, в 2-3 раза по Екатеринбургу. Соискатели активно откликаются, но не так часто размещают резюме на курьера, потому что эта работа не требует каких-то особых навыков – зачастую на вакансии курьеров откликаются люди с резюме на другие специальности, готовые поработать временно, чтобы не проседать в доходах», – сказала «Новому Дню» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

В компании Delivery Club, где за работу курьером обещают заработок от 800 до 3200 рублей в день, агентству сообщили, что число соискателей вакансий доставщиков еды выросло. «Март к февралю показал + 40% по числу желающих трудоустроиться курьерами в целом по стране. Поскольку мы самый большой игрок на рынке доставки по количеству курьеров, то мы в рабочем режиме справляемся с повышенной нагрузкой. Набор новых курьеров пока также идет привычными темпами. Но они будут ускоряться, если спрос на доставку в течение «выходного» апреля продолжит расти так же быстро, как это произошло на последней неделе марта (+20% к предпоследней неделе месяца)», – сообщил «Новому Дню» PR-директор компании Алексей Белоусов.

В сервисе «Яндекс.Еда» также сообщили «Новому Дню» о растущем спросе на доставку еды. «В Екатеринбурге он растет и уже сейчас находится на уровне наиболее популярных праздничных дней. Каждый день «Яндекс.Еда» подключает к платформе примерно в шесть раз больше новых ресторанов, чем в обычное время. При этом наши партнерские курьерские службы готовы справиться с гораздо большим ростом заказов и могут выводить на линию больше курьеров. Партнеры отмечают увеличение потока кандидатов на десятки процентов, в том числе из отраслей, которые практически полностью остановились из-за пандемии», – уточнила руководитель PR-проектов фудтех-направления компании Елена Новикова.

Кроме доставки, многие люди, особенно занятые в сфере услуг, тоже пытаются перестроиться на удаленку. Это и фитнес-тренеры, которые проводят онлайн-занятия с клиентами, и психологи и психотерапевты, которые ведут дистанционные консультации, и даже представители бьюти-сферы. О переходе на онлайн «Новому Дню» рассказала хозяйка массажного кабинета в Екатеринбурге Алена. «У меня массажный кабинет, с началом «карантикул», понятно, стало невозможно выходить на работу – ни самой рисковать не хочется, ни клиентов подводить. Провожу консультации по самомассажу по видеосвязи, показываю на себе, объясняю. Конечно, не все клиенты готовы к такому, но это хотя бы часть обычного дохода», – сказала собеседница агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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