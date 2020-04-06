В Свердловской области «путинские» каникулы могут разорить 30% бизнесменов

Длительные нерабочие дни, объявленные президентом, скажутся на предприятиях всех сфер, за исключением аптек и розничных магазинов по торговле продуктами. По оценке члена совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Сергея Козлова, разориться могут 25-30% предприятий малого бизнеса.

«Влияние каникул будет полностью прочувствовано всеми отраслями. Проще сказать, кто не почувствует: продуктовый ретейл, аптеки и те бизнесы, которым разрешено работать. Не хочу быть оракулом и придумывать варианты судного дня. Но с такого рода кризисом мы столкнулись впервые, это кризис, когда ничего нельзя предпринять, чтобы спасти свои наработки, резервы и так далее. Сообщения торгово-промышленной палаты, что без работы останутся 3 млн предприятий, 8 млн человек, – не хочу, чтоб оказались действительными, это армия безработных. Около 25-30% малого бизнеса почувствуют самые разные последствия и, возможно, будут вынуждены уйти с рынка», – дал прогноз эксперт.

Он рассказал, что на горячую линию поступает множество звонков от предпринимателей, сам он лично беседовал с 300 бизнесменами, они находятся в прострации и не представляют, что делать. Бизнесу очень нужны четкие и понятные меры поддержки. Причем это должны быть такие меры, которые позволили бы сейчас снизить убытки и заморозить предприятие в том виде, в котором оно существует, чтобы спустя какое-то время можно было продолжать работу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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