«Президенту на интересы бизнеса давно плевать»: екатеринбургский предприниматель о майских «каникулах»

Известие о том, что президент Владимир Путин намерен объявить нерабочими дни с 1 по 11 мая, вызвало бурную реакцию в соцсетях, особенно у представителей бизнеса. РИА «Новый День» публикует отклик на эту новость Ильи Борзенкова – бывшего вице-мэра Екатеринбурга по экономике и финансам, основателя магазина «Норд».

«Сергей Дружинин спрашивал, есть ли желание ещё позаниматься бизнесом. Я ответил: «нет». И сегодняшняя история с внеочередными майскими каникулами (с 1 по 11) – лучшее тому пояснение.

Президенту и правительству на интересы бизнеса давно плевать («жулики по определению»). Деньги на зарплату, по их мнению, не от работы появляются, а из неведомых финансовых закромов. Оттуда же нужно платить повышенный подоходный налог, повышенный НДС, кратно выросший налог на имущество, проиндексированные акцизы, в ближайшей перспективе – «донастроенный» налог на прибыль. И этим, поверьте, не закончится. Бюджетные дыры будут закрывать фискальными поборами. Дворцы не продаются.

О каком стимулировании инвестиционной активности идёт речь, когда инвесторы устали дергаться от бесконечных санкционных рисков, непредсказуемого ЦБ, угроз изъятия «сверхприбылей» и недавних идей о повышенных налогах при выплате дивидендов? Кто гарантирует иностранные (читай – вражеские) инвестиции, если во внешней политике все горячее? Во что в России вкладывать, если даже госдолг стал токсичным?

Эти вопросы власти фактически игнорируют. Им важнее, чтобы их ядерный электорат обеспечил ЕР конституционное большинство на сентябрьских выборах. Задумали опять что-то. А что может быть лучше для «простых» людей, чем халявные президентские выплаты и зарплата без работы?

Платим! Отдыхаем!

UPD. Прекрасно пошутил Дмитрий Алексеев: «Нужно радоваться! Могли объявить войну, а объявили выходные!»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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