HeadHunter: работодатели не поддержали Путина

Служба исследований портала Head Hunter провела экспресс-опрос компаний-работодателей по поводу их отношения к удлиненным майским праздникам. «38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение», – сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что однозначно поддержали решение президента России Владимира Путина продлить майские только 23% работодателей, еще 15% в целом отнеслись к нему положительно, лишь 2% не смогли ответить на вопрос.

«54% опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%», – добавили в пресс-службе HH.ru.

Напомним, с 1 по 11 мая в России будут выходными днями – такое решение принял в конце прошлой недели Владимир Путин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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