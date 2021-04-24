Путин подписал указ о дополнительных майских выходных. Бизнес подсчитывает потери

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях между майскими праздниками. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно тексту указа, решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации».

«Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в документе.

В указе отмечается, что органы публичной власти, иные органы и организации должны определить количество сотрудников, обеспечивающих их работу с 1 по 10 мая включительно.

Накануне Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. «Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», – сказала руководитель ведомства на онлайн-встрече с главой государства и вице-премьером Татьяной Голиковой. Президент поддержал эту идею и объявил о продлении майских праздников. Таким образом, в совокупности выходные растянутся на десять дней – с 1 по 10 мая.

Глава «Опоры России» Александр Калинин оценил рост месячных издержек бизнеса от дополнительных выходных в 20%, сообщает «Коммерсантъ». «Вместо 19 рабочих дней в мае будет 15, компании продолжат работать, но это двойная оплата труда за выходные дни, поэтому издержки могут вырасти на 20%», – отметил он.

Руководитель «Деловой России» Алексей Репик согласился с коллегой. По его словам, продленные каникулы «дорого обойдутся бизнесу», однако это «точно дешевле, чем локдаун».

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова оценили издержки в 10% месячного оборота: «В эту сумму войдут затраты на заработную плату неработающих сотрудников, налоговые выплаты и аренда офисных помещений».

Екатеринбургский предприниматель Илья Борзенков, комментируя объявление внеочередных каникул, заявил, что «президенту и правительству на интересы бизнеса давно плевать». «Деньги на зарплату, по их мнению, не от работы появляются, а из неведомых финансовых закромов. Оттуда же нужно платить повышенный подоходный налог, повышенный НДС, кратно выросший налог на имущество, проиндексированные акцизы, в ближайшей перспективе – «донастроенный» налог на прибыль. И этим, поверьте, не закончится. Бюджетные дыры будут закрывать фискальными поборами», – написал бизнесмен в соцсетях.

Москва, Наталья Петрова

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