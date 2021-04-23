Гуляй, страна! Путин сделал майские праздники непрерывными

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Такую идею озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства согласился с инициативой. Таким образом, нерабочими днями будут 4-7 мая, а праздники растянутся на десять дней – с 1 по 10 мая.

«Мы советовались, советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учеными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни (майские праздники. – прим. ред.) были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», – сказала Попова на онлайн-встрече с главой государства и вице-премьером Татьяной Голиковой, чьи слова приводятся на сайте Кремля. И подчеркнула, что «в эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен». «Я прошу Вас очень нас поддержать», – обратилась Попова к президенту.

«Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», – ответил Путин.

Накануне сообщалось, что Министерство труда РФ получило несколько предложений по продлению выходных в майские праздники. Глава ведомства Антон Котяков отмечал, что окончательное решение пока принято.

До этого озвучивалось несколько идей по продлению майских праздников. Рабочие дни 4, 5, 6, 7 мая предлагали сделать выходными исходя из эпидемиологической обстановки. Также депутаты Госдумы выступали за увеличение продолжительности отдыха в мае за счет сокращения новогодних каникул.

Москва, Наталья Петрова

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