Школы будут решать сами: учиться детям в майские каникулы или нет

Каждая школа Екатеринбурга самостоятельно решит, отпускать ли детей на каникулы с 4 по 7 мая или перевести на дистант. Об этом сообщает департамент образования города.

«Работа школ с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретной школе. Решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно», – говорится в сообщении мэрии.

В департаменте также подтвердили информацию «Нового Дня»: решение по работе детских садов еще не принято. Возможно, будут созданы дежурные группы.

«Заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно», – сообщили в департаменте образования города.

Напомним, указом Владимира Путина с 1 по 10 мая объявлены выходными днями с сохранением заработной платы. Но многие работодатели приняли решение не уходить на длинные каникулы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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