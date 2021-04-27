В детских садах на время длинных майских праздников могут открыть дежурные группы

В Екатеринбурге в детских садах сегодня проводят опрос родителей о рабочем графике в период с 4 по 7 мая. Вероятно, во время длинных майских праздников будут создавать дежурные группы, в которые попадут дети работающих мам и пап. Но окончательного решения еще не принято.

Как рассказали «Новому Дню» родители, сегодня в детских садах воспитатели выясняют, кто собирается приводить детей в период с 4 по 7 мая. По словам сотрудников садиков, это нужно для того, чтобы понять, сколько мест необходимо создать на время выходных, установленных по указу Владимира Путина. Воспитатели не исключают, что придется открывать дежурные группы.

«У нас сегодня в чате садика воспитатель проводит опрос, кто будет работать в длинные выходные. При этом просят родителей, которые работать не будут, не водить детей в садик во время майских праздников. Скорее всего, сделают дежурную группу, мест в которой на всех не хватит», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, ребенок которой посещает один из садиков в Краснолесье.

Окончательное решение о работе детских садов и школ будет принимать департамент образования Екатеринбурга. Пока никаких документов не подписано, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин подписал указ, согласно которому выходные с сохранением заработной платы продлятся с 1 по 10 мая, таким образом дни с 4 по 7 мая тоже становятся нерабочими. При этом многие работодатели не поддержали это решение, что показал экспресс-опрос, проведенный порталом Head Hunter.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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