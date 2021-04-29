Работать или нет детсадам в майские праздники – будут решать заведующие

Опрос, проведенный в детских садах Екатеринбурга, показал, что часть родителей будут работать в период длинных майских праздников. Места требуются для 13% детей, посещающих ДОУ. Но учреждения сами будут принимать решение о формате работы: сколько сотрудников им выводить, как формировать группы и так далее. В Екатеринбурге уже есть случаи, когда детский сад уведомил родителей о полных каникулах.

«Департамент образования рекомендовал заведующим муниципальными детскими садами учесть мнение родителей по результатам проведенного опроса по потребности работы групп в период с 4 по 7 мая. Результаты опроса показали, что у родителей есть потребность в работе детских садов в этот период (около 13% от общего количества воспитанников по городу). В связи с этим каждый руководитель ДОУ в зависимости от количества детей, которых родители планируют привести, организует необходимое количество сотрудников. На эти дни, с 4 по 7 мая, родителям необходимо будет поставить своего ребенка на питание до 12:00 30 апреля. Никаких справок с законных представителей детей не требуется», – сообщили сегодня в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Таким образом, решение – работать или нет в майские праздники – по большому счету остается за руководителями детских садов. Хотя ранее мамы и папы надеялись, что в каждом ДОУ организуют дежурные группы. Но, видимо, этого не будет. В Екатеринбурге уже есть случаи, когда детские сады объявили о каникулах с 1 по 10 мая.

«У нас в садике сразу сказали, что не будут работать в эти дни. Попросили с пониманием отнестись. Даже опроса родителей не проводилось, – рассказала мама одной из воспитанниц садика № 384. – Но и возмущения родителей нет. Видимо, всем есть с кем оставить ребенка. У нас будет сидеть бабушка».

О подобной ситуации рассказали и жители Верх-Исетского района, попросив не указывать номер садика. «У нас, видимо, никто из родителей не работает, кроме меня. Поэтому никаких дежурных групп не будет. А я должна с ребенком идти на работу, потому что и муж, и я – оба работаем, хотя и бюджетники», – рассказала жительница ВИЗа.

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга отметили, что родители должны были сообщить о своей ситуации заведующей, чтобы это учитывалось во время опроса. Если садик все-таки работать не будет, можно обратиться в районное управление образования по месту жительства.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге школьники с 1 по 10 мая уходят на каникулы, такое решение приняли накануне в департаменте образования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

На Урале начали брать антиковидную плазму у привитых доноров. / Власти утвердили критерии, по которым будут выбирать дома для «реновации». / Сегодня ночью стартует запись детей в загородные лагеря (ПАМЯТКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»