Мэрия Екатеринбурга будет работать в майские каникулы

Администрация Екатеринбурга будет работать в дополнительные майские выходные дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. На рабочих местах останутся глава города Алексей Орлов и все его заместители. Кроме того, будут трудиться большинство сотрудников служб благоустройства и ЖКХ, а также работники, ответственные за подготовку к праздничным мероприятиям.

«Все руководители сами определяют количество сотрудников, необходимых для работы в эти дни. Согласно указу президента, такие решения находятся в рамках полномочий руководителей. С 4 по 7 мая будут обычные 8-часовые рабочие дни. По крайней мере, никаких вводных о сокращении или увеличении рабочего дня в этот период не поступало», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

Напомним, с 1 по 10 мая в Екатеринбурге уходят на каникулы школы, а в детских садах с большой долей вероятности останутся только дежурные группы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

Работать или нет детсадам в майские праздники – будут решать заведующие. / На Урале начали брать антиковидную плазму у привитых доноров. / Власти утвердили критерии, по которым будут выбирать дома для «реновации». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»