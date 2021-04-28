В Екатеринбурге школы с 1 по 10 мая работать не будут

Департамент образования администрации Екатеринбурга сообщает, что школы с 1 по 10 мая работать вообще не будут – детям устроят каникулы. В детских садах продолжается опрос родителей, чтобы понять, сколько мест нужно будет открыть в дежурном режиме.

«Департамент образования информирует, что в настоящее время заведующие детских садов продолжают до конца этого дня, 28 апреля, проводить опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая 2021 года. Остальные образовательные организации в период с 1 по 10 мая 2021 года функционировать не будут», – говорится в официальном сообщении городского департамента образования.

«Новому Дню» пояснили, что действительно всех школьников в период с 1 по 10 мая отпускают на выходные дни, дистанционного формата обучения в школах в этот период не будет. Нашему агентству некоторые родители рассказали, что в связи с этим учебный год могут продлить неделю в июне. Но пока эту информацию в департаменте не комментируют, скорее всего, продления года не будет.

Как будут работать детсады, станет известно, вероятно, завтра, когда будет собрана информация от всех родителей. Хотя, как говорят мамы и папы, некоторые сады уже однозначно сообщили, что работать с 1 по 10 мая не будут. Скорее всего, детям, которые их посещают, при необходимости предложат временно ходить в дежурные группы в другие ДОУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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