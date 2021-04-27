Продление майских праздников не вызвало ажиотажного спроса на туррынке

Продление майских праздников до 10 дней не вызвало ажиотажного спроса у россиян. Кто хотел отдохнуть в мае, покупали туры заранее, остальные либо будут работать, либо финансово не потянут спонтанное путешествие.

«Новых заявок почти нет. Вся наша работа сейчас сосредоточена на том, чтобы перебронировать на другие варианты уже оплаченные майские туры в Турцию и Танзанию», – рассказали «Новому Дню» в одном из туристических агентств.

В Уральской ассоциации туризма подтвердили, что на туррынке введение внезапных каникул почти не отразилось. «Во-первых, мы узнали о введении дополнительных дней отдыха за очень непродолжительный срок до этих самых каникул. Кто хотели, планировали отдых в мае, уже оплатили туры. А кто не планировал, они едва ли в одночасье смогут извлечь необходимую на отдых сумму из семейного бюджета – не те времена сейчас, – прокомментировал президент УАТ Михаил Мальцев. – Кроме того, сейчас не так много мест, куда можно собраться за короткий срок. На российском юге уже переизбыток туристов, несмотря на то, что старт сезона только через месяц. В соседних регионах, где много отелей и баз отдыха, – то же самое. В Свердловской области, где средств размещения недостаточно, по понятным причинам, мест тоже уже нет, и туристов эта новость ни убавила, ни прибавила».

Михаил Мальцев предположил, что положительно введение дополнительных дней отдыха может сказаться на развлекательной сфере. Жители соседних городов поедут в Екатеринбург – в торговые центры, кинотеатры, рестораны, развлекательные центры. «Но в целом на туризм это весомого влияния не окажет», – добавил эксперт.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, согласно которому выходные с сохранением заработной платы продлятся с 1 по 10 мая, таким образом дни с 4 по 7 мая тоже становятся нерабочими. При этом многие работодатели не поддержали это решение, что показал экспресс-опрос, проведенный порталом Head Hunter.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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