Каждый пятый россиянин поменял планы на майские праздники

Россияне рассказали, как объявление о длительных выходных на майские праздники изменило их планы. Большая часть жителей России останутся в своих городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек из экономически активного населения России. Респондентов попросили рассказать о планах на майские праздники после того, как дни с 1-го по 10-е мая стали нерабочими, передает РБК.

18% опрошенных заявили, что пересмотрели свое решение о том, где и как проведут это время. 70% сообщили, что их планы не поменялись. До объявления каникул работать в майские праздники собиралось максимальное с 2012 года число россиян (17%), сейчас их количество снизилось до 13%.

Больше половины опрошенных (55%) намерены провести длинные выходные дома. 13% поедут на дачу или в деревню. 7% респондентов рассказали, что на праздниках будут отдыхать на природе, 3% намерены провести их в поездке по России, 1% – в гостях. Ни один участник опроса не выбрал отдых за границей.

При этом в длительных выходных россияне нашли как достоинства, так и недостатки. Среди плюсов – возможность выбраться на природу и отправиться в поездку, среди минусов – трудности с записью в поликлинику, которая не работает в праздники, а также сложности для бизнеса, которому придется платить зарплату, не предусмотренную бюджетом.

Москва, Зоя Осколкова

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