Половина работодателей в России не решили, что делать в майские выходные

Сервис по поиску работы Headhunter провел опрос, чтобы выяснить отношение российских работодателей к длительным майским выходным. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости».

В опросе приняли участие порядка 200 представителей работодателей. Больше половины (54%) опрошенных еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

При этом пятая часть руководителей заявили, что их сотрудники будут работать по заранее утвержденному графику, в том числе с 4 по 7 мая, несмотря на то, что власти России объявили эти дни выходными.

23% работодателей уже приняли решение, что уйдут на длительные майские каникулы.

Как сообщал «Новый День», 23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Такое решение было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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