Куйвашев снова удивился толпам на улицах Екатеринбурга и напугал горожан: «Легкие превратятся в труху, аппараты ИВЛ не помогут»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вновь призвал жителей Екатеринбурга оставаться дома – прежние увещевания, похоже, не нашли отклика у граждан. Это констатировал сам глава региона. «Сегодня по дороге на работу я обратил внимание, что на улицах Екатеринбурга стало значительно больше людей и машин. Кажется, некоторые забыли или просто решили игнорировать режим изоляции и все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», – написал он у себя в инстаграме.

По словам Куйвашева, люди просто не понимают, что новая инфекция «опаснее привычного нам гриппа». «Врачи, которые лечат больных с диагнозом коронавирус, четко дают понять, что все гораздо страшнее: при осложнениях легкие просто превращаются в труху. Аппараты ИВЛ и другая высокоточная медицинская техника не поможет в ситуации, если больницы будут переполнены. Аппаратов просто может не хватить. Я стараюсь позаботиться о каждом жителе региона по мере своих возможностей, но многое зависит от каждого из нас: сейчас важно оставаться дома», – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

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