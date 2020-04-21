Внутренний туризм ушел в онлайн, но туроператоры ждут отложенного спроса на поездки по области

Рынок внутреннего туризма Свердловской области фактически встал на паузу: экскурсии не проводятся, туров выходного дня нет, загрузка отелей упала до 1%. Туроператоры отправили сотрудников в отпуск и на самоизоляцию. Но, по данным Центра развития туризма, речи о массовых сокращениях в отрасли не идет. Компании стараются сохранить персонал, чтобы было кому работать после снятия ограничений.

Туроператоры, работающие на рынке внутреннего туризма Свердловской области, надеются, что первыми после снятия всех ограничений, связанных с Covid-19, восстановятся именно краткосрочные поездки. Спросом будут пользоваться туры выходного дня и туры в соседние регионы. Когда разрешат массовые мероприятия – фестивали и ярмарки.

«Одна из наших задач сегодня – формировать отложенный спрос на направление «Урал», формировать турпродукты, туры выходного дня, планировать события, которые были перенесены из-за коронавируса, – рассказала сегодня на онлайн-пресс-конференции в ТАСС руководитель Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. – Часть турпродуктов мы вынесли в онлайн, появился раздел на сайте центра, где можно скачать экскурсии по музеям Свердловской области, прослушать аудиогиды, побывать на экскурсиях в формате прямых эфиров».

Правда, пока что онлайн-экскурсии музеев Свердловской области серьезно уступают по качеству онлайн-экскурсиям мировых музеев, музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Чаще всего – это сделанные на телефон видеоэкскурсии с рассказом экскурсовода, либо рассказ в формате лонгрида с фотографиями. Просмотров у таких записей немного.

«В соцсетях мы видим, что за сутки бывает 100-150 просмотров экскурсий, аудиогидов. В первое время был подъем интереса к подобным продуктам, но сейчас видим спад, потому что в сети – большое количество предложений от музеев со всего мира», – отметила Эльмира Туканова.

В офлайне вся туристическая отрасль Свердловской области почти полностью поставлена на паузу. В регионе разрешено работать отелям, но загрузка в них упала до 1%, по данным ЦРТ. Хотя в 2019 году отели были заполнены на 75%, что считается очень хорошим показателем для нетуристического региона. Другие средства размещения – базы отдыха, отели, санатории сегодня закрыты. Кроме того, почти нет работы у туроператоров, которые организуют поездки по области: сейчас туркомпании заняты только формированием туров на будущие даты.

При этом, по данным Центра развития туризма, пока в отрасли нет массовых сокращений персонала.

«С 20 марта мы ввели ежедневный мониторинг – опрашиваем всех представителей туротрасли региона: туроператоров, турагентов, санатории, отели, базы отдыха, средства размещения, музеи и так далее. Более 750 объектов опрашиваем вот уже месяц. И если в первые дни ситуация стремительно менялась, то сейчас все более-менее стабильно, хоть и со знаком «минус», – прокомментировала руководитель ЦРТ Эльмира Туканова. – Туроператоры стараются сохранить сотрудников, потому что те люди, которые работают в туркомпаниях – это «штучные» специалисты. Если завтра снимут ограничения, то уволенных людей будет сложно собрать. Руководители туркомпаний это понимают. Они считают, что важно сохранить человеческий ресурс. То же самое и гостиничный бизнес, хотя здесь ситуация еще сложнее. Если в туркомпании работает от 5 до 20 человек, то в одном отеле – более 100 человек персонала со своей четкой специализацией. Но все стараются сохранить персонал».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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