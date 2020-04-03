«Путинские каникулы» в Свердловской области продлятся до 20 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сократил срок нерабочих дней в регионе. Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков, особый режим на территории региона продлится до 20 апреля. Но возможна корректировка сроков в зависимости от ситуации по коронавирусу. Набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидобстановки в конкретных территориях региона.

Напомним, накануне в своем обращении президент Владимир Путин продлил срок нерабочих дней до конца месяца, но дал право губернаторам решать, какие ограничения и на какой срок вводить в регионах.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

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