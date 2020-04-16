После 20 апреля все ограничения, связанные с COVID-19, сохранятся

Власти Свердловской области приняли решение после 20 апреля не снимать ограничительных мер, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции. Школы останутся на дистанционном обучении, жители региона – на самоизоляции. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

«По этой и следующей неделе наша главная задача – выполнять те меры, которые уже реализованы. Контроль за их соблюдением усилится. Растет количество протоколов. Увеличено количество патрулей, и работа будет проводиться в дальнейшем, особенно в выходные, – сообщил Павел Креков. – Дистанционное обучение сохранится. Ограничение развлекательных развлечений – все это сохранится на следующей неделе. Нам нужна полная мобилизация».

Пока официального распоряжения губернатора на этот счет не было. Вероятно, оно появится в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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