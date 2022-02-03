Кто как понял. В Екатеринбурге секции и кружки не стали закрываться после указа губернатора

В Свердловской области не все детские секции, кружки и спортивные учреждения закрыли свои двери для несовершеннолетних после соответствующего указа губернатора Евгения Куйвашева. Он, напомним, отправил школьников 2-8 классов на дистант и запретил работу спортивных и развлекательных центров для детей, а также учреждений допобразования. «Документом запрещено посещение несовершеннолетними физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов и секций, а также детских игровых комнат и развлекательных центров в ТРЦ», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Многие спортучреждения действительно не принимают детей. «Ближайшие две недели с детьми будем работать в онлайн-режиме. Во время общего локдауна все механики уже отработаны, поэтому технически мы готовы. Тренировки будут бесплатными – детские абонементы будут автоматически продлены», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Академии единоборств РМК.

В онлайн-формат ушли и отделения спортивного комплекса «Созвездие» в Екатеринбурге, где девочки занимаются художественной гимнастикой.

Закрылись детские игровые комнаты. Например, «Балдежики» в «Меге» сообщили, что откроются после 16 февраля. О том же посетителей предупредили в центре «Кидс фан» в «Фан-Фане».

Однако, как рассказывают екатеринбургские родители, не все спортивные секции закрылись. «У меня ребенок ходит на плавание в частный фитнес-клуб, тренировки не отменили, даже ничего не говорили», – поделилась жительница Екатеринбурга Анна.

Другая екатеринбурженка, чей ребенок также занимается спортом, уточнила, что тренировки тоже не отменили. «Сын ходит на тренировки с инструктором, занимается индивидуально, и ничего не отменили, но ограничили во времени. То есть нам сказали, что вечерних занятий не будет, только днем – как раз сослались на указ губернатора, хотя не очень понятно, ведь в нем говорится о полном запрете, а не об ограничении по времени», – сообщила «Новому Дню» жительница города Ирина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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