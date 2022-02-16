«Ковид отступает?» В Екатеринбурге офисных работников выводят с удаленки

В Екатеринбурге офисных работников, которых перевели на удаленку из-за высокой заболеваемости Covid-19, вернули в офисы.

В конце января часть офисных сотрудников Екатеринбурга перевели на удаленный формат работы. По домам отправили около 30-50% сотрудников коммерческих компаний.

Сегодня офисы открыли, однако работодатели предоставили своим сотрудникам выбор: возвращаться или нет.

Как сообщил «Новому Дню» программист-разработчик компании «Радуга маркет» Михаил Колыванов, на удаленке они находились две недели, однако сейчас, когда офис открыли, практически все работники пришли в офис.

«Начальство дало выбор, кто хотел – мог работать из дома, но мы почти все с радостью вернулись, потому что из дома работать оказалось тяжело, – пояснил Михаил. – Мне ехать до работы час с пересадкой, да и моя работа – не требует личного присутствия и ограничения по времени, могу хоть ночью кодить, но дома резко упала продуктивность, думаю, это связано с тем, что я работал лежа на диване, у меня нет стола».

Сотрудник компании Royal Даниил Козеев сообщил, что их перевели на удаленку на все оставшееся время, потому что снимать офис дорого. «У нас компания молодая и очень небольшая, во время локдауна не работали, после него уже сняли офис в центре, – пояснил Даниил. – А с середины января до вчерашнего дня были на удаленке. И вот начальство вчера предложило в принципе от услуг офиса отказаться, а работать из дома. Конкретно я занимаюсь звонками, предложением услуг, и на качество работы удаленный формат не влияет, просто теперь можно вставать попозже и одежду «на выход» не носить, это плюс, если что».

Обязательную удаленку сотрудникам не продлили, потому что не было распоряжений региональных властей. К тому же многие заболевшие сотрудники за это время успели выздороветь.

«Когда мы уходили, у нас болело около половины ребят, я сам был в их числе, – пояснил программист Михаил. – Сейчас на работу вышли все – выздоровевшие и отдохнувшие. Наверное, нас бы оставили, если бы опять закрыли все. А так, видимо, считают, что ковид отступает? Не знаю».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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