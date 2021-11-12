Дистант в школах продлили еще на неделю

В Свердловской области продлевается дистанционное обучение в школах и учреждениях профобразования, сообщили в оперативном штабе региона. Там решили прислушаться не к родителям, а к рекомендациям Роспотребнадзора.
«Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи», – пояснили в оперштабе.
Речь идет только об учениках 5-11 классов и учащихся ссузов, дети, которые учатся в младшей школе, будут заниматься очно.
В Екатеринбурге родители в начале недели устроили стихийный митинг у администрации Екатеринбурга с требованием отменить дистант для школьников.
Екатеринбург, Ноябрь, Екатерина Норсеева
Екатеринбург, Ноябрь. Другие новости 12.11.21
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