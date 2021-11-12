российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 ноября 2021, 13:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Дистант в школах продлили еще на неделю

В Свердловской области продлевается дистанционное обучение в школах и учреждениях профобразования, сообщили в оперативном штабе региона. Там решили прислушаться не к родителям, а к рекомендациям Роспотребнадзора.

«Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи», – пояснили в оперштабе.

Речь идет только об учениках 5-11 классов и учащихся ссузов, дети, которые учатся в младшей школе, будут заниматься очно.

В Екатеринбурге родители в начале недели устроили стихийный митинг у администрации Екатеринбурга с требованием отменить дистант для школьников.

Екатеринбург, Ноябрь, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Ноябрь. Другие новости 12.11.21

МакГрегор оценил стиль Петра Яна: «Я бы его разбил». / На Урале хотят ввести продажу алкоголя по QR-кодам. / Семьи с детьми освободят от НДФЛ при улучшении жилищных условий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Родители школьников устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

После митинга родителей департамент образования отправил новое поручение школам

Екатеринбургские школы не отказались от дистанта после митинга родителей

Метки / Самоизоляция

Итоги нерабочих дней и QR-кодирования: бизнес закрывается или уходит в тень

Теперь официально: в УрФУ подписан приказ о дистанте

Решение о режиме работы детсадов и школ будет принято после областного указа о нерабочих днях

Техникумы и колледжи Свердловской области уходят на дистант

Непривитым уральцам запретят работать очно

Власти рассказали, при каких условиях введут локдаун

Закрытые города Свердловской области будут требовать от въезжающих QR-код

В Екатеринбурге массово отменяются концерты и гастроли из-за антиковидных ограничений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Самоизоляция,