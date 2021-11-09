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Вторник, 9 ноября 2021, 15:32 мск

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Екатеринбургские школы не отказались от дистанта после митинга родителей

Екатеринбургские школы не стали отказываться от дистанционной формы обучения после вчерашнего стихийного выступления родителей у городской администрации. Сокращать количество ушедших на удаленку классов тоже не планируется, сообщили «Новому Дню» в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Напомним, накануне возмущенные родители передали коллективное письмо в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Они требовали разъяснить законность введения школьного дистанта для учащихся 5-11 классов после окончания нерабочих дней в Свердловской области. К родителям вышел руководитель департамента Константин Шевченко. После этого директорам школ было дано новое поручение: родители, которые обратятся по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребенка индивидуальный учебный маршрут на неделю с 8 по 13 ноября. Также в департаменте еще раз подтвердили, что дистант для школьников носит рекомендательный характер, то есть школы принимали решения самостоятельно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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