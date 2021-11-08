После митинга родителей департамент образования отправил новое поручение школам

Департамент образования Екатеринбург официально отреагировал на стихийную протестную акцию родителей, которая состоялась сегодня утром у здания мэрии. Горожане были недовольны введением дистанционного обучения для учащихся 5-11 классов и называли это решение властей незаконным.

Родители против дистанта

В департаменте подтвердили, что дистант для школьников носит рекомендательный характер, то есть школы самостоятельно принимали решения. Кроме того, директорам учебных заведений было предложено провести консультации для родителей и выдать технические средства обучения ученикам, у которых их нет. Речь идет о гаджетах, подключенных к интернету.

«После сегодняшней встречи с представителями родительской общественности начальник департамента образования Константин Шевченко дал устное поручение руководителям школ: родители, которые обратятся по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребенка индивидуальный учебный маршрут на неделю с 8 по 13 ноября. Кроме того, департаментом будут рассмотрены все поступившие заявления от родителей и даны компетентные ответы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, возмущенные родители передали коллективное письмо в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Они требуют разъяснить законность введения школьного дистанта после окончания нерабочих дней в Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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