российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 ноября 2021, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

После митинга родителей департамент образования отправил новое поручение школам

Департамент образования Екатеринбург официально отреагировал на стихийную протестную акцию родителей, которая состоялась сегодня утром у здания мэрии. Горожане были недовольны введением дистанционного обучения для учащихся 5-11 классов и называли это решение властей незаконным.

Родители против дистанта

В департаменте подтвердили, что дистант для школьников носит рекомендательный характер, то есть школы самостоятельно принимали решения. Кроме того, директорам учебных заведений было предложено провести консультации для родителей и выдать технические средства обучения ученикам, у которых их нет. Речь идет о гаджетах, подключенных к интернету.

«После сегодняшней встречи с представителями родительской общественности начальник департамента образования Константин Шевченко дал устное поручение руководителям школ: родители, которые обратятся по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребенка индивидуальный учебный маршрут на неделю с 8 по 13 ноября. Кроме того, департаментом будут рассмотрены все поступившие заявления от родителей и даны компетентные ответы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, возмущенные родители передали коллективное письмо в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Они требуют разъяснить законность введения школьного дистанта после окончания нерабочих дней в Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

Почти 85% россиян поучаствовали в переписи населения. / Срок за покупку QR-кода меньше, чем за использование чужого вместе с паспортом. / В Свердловской области поймали почти 2 тысячи нарушителей антиковидного режима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Теперь официально: в министерстве образования рассказали, как будут работать школы и детсады после 8 ноября

Родители школьников устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия,