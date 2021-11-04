Теперь официально: министерство образования рассказало, как будут работать школы и детсады после 8 ноября

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» подтвердили: с 8 ноября ученики 5-11 классов отправляются на дистант, который пока предусмотрен до 13 ноября. Также принято решение по детским садам.

«Учащиеся школ с 1 по 4 классы, а также воспитанники детских садов будут заниматься в обычном режиме», – сообщили в министерстве.

Там отметили, что в Свердловской области уже большой опыт организации процесса обучения с применением дистанционных технологий. В прошлом учебном году дети месяцами учились дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что техникумы и колледжи тоже уходят на дистант. Вузы решение принимают самостоятельно, на данный момент официально об онлайне для студентов объявил только Аграрный университет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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