Родители школьников устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня утром толпа возмущенных родителей собралась у центрального входа в администрацию Екатеринбурга. Горожане протестовали против школьного дистанта, введенного с 8 по 13 ноября в Свердловской области. На этой неделе в таком режиме будут обучаться учащиеся с 5 по 11 классы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к мэрии вышло порядка 30 человек. Со слов протестующих, дистанционный режим обучения был только рекомендован школам. В этом случае школы должны были спросить согласия у родителей, а этого не произошло. Горожане считают, что введенный дистант нарушает конституционные права их детей на получение очного образования. Также они недовольны тем, что решение городского департамента образования коснулось не всех школьников. Так, 1-4 классы с сегодняшнего дня учатся как обычно, частные школы тоже проводят очные уроки. Родители передали в мэрию коллективное письмо в адрес главы города Алексея Орлова, в котором требуют разъяснить законность решения о переводе школьников на дистант после окончания периода нерабочих дней.

В итоге к собравшимся вышел начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Он заявил, что дистанционное обучение вводится как мера только в чрезвычайных ситуациях. «Мы руководствуемся рекомендательным письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Детский сад, школа и любое другое образовательное учреждение – самостоятельное юридическое лицо. Оно самостоятельно принимает решение, но на основании наших рекомендаций», – пояснил чиновник. Горожане остались недовольны его выступлением, но все же разошлись.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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