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Четверг, 18 ноября 2021, 15:38 мск

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В Свердловской области отменили дистант для школьников

Со следующей недели в Свердловской области отменяется дистант для школьников. Об этом сегодня на брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков. «С понедельника приступят все классы к урокам. На дистанте останутся учащиеся средне-специальных заведений, кроме выпускников», – прокомментировал он.

Напомним, учащихся отправили по домам с 8 ноября, первоначально на неделю, но затем срок продлили еще на неделю. Из-за этого родители выходили с требованиями к мэрии, но эффекта это не дало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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