В Екатеринбурге офисных работников начали переводить на удаленку из-за Covid-19

Офисных работников переводят на удаленку из-за высокой заболеваемости Covid-19.

Программистов местной компании «Радуга маркет», офис находится в торговом центре «Радуга парк», отправили домой посреди рабочего дня. Причиной тому стал рост заболеваемости ковидом.

Как сообщил «Новому Дню» сотрудник компании Михаил Колыванов, ближайшие две недели все будут работать из дома. «В середине рабочего дня к нам пришел IT-директор и сообщил, что с сегодняшнего мы уходим на удаленку из-за высокой заболеваемости, прямо сейчас всех и отправили по домам, будем уже оттуда дорабатывать. Домой уехали все, кроме тех, у кого назначены встречи. Пока нас перевели на две недели. До этого подобного не было, мы работали в офисе», – сообщил Михаил.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы «Радуга парка» пока не удалось. «Новый День» направил запрос в региональный оперштаб, чтобы выяснить, переведут ли на удаленку других офисных работников Екатеринбурга.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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