Дети могут вернуться в секции и кружки: дистант отменили с завтрашнего дня

В Свердловской области отменили дистанционный режим для учреждений дополнительного образования. Уже с завтрашнего дня дети могут приступать к тренировкам и занятиям очно. Школьный дистант тоже продлевать не будут: он закончится 16 февраля.

«Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики 1-8 классов смогут выйти на учебу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант», – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На дистанционном обучении оставили колледжи и техникумы. Вузы должны самостоятельно принимать решение – выводить студентов на занятия или нет.

Напомним, дистант для школ, учреждений дополнительного образования и колледжей ввели в Свердловской области с 1 февраля. В школы продолжали ходить только старшеклассники.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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