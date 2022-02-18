С отменой дистанта в общественном транспорте Екатеринбурга вновь началась давка

В наземном общественном транспорте Екатеринбурга вновь начались давки, автобусов, троллейбусов и трамваев не хватает на маршрутах.

Как сообщил «Новому Дню» житель Академического района Алексей, в середине января, когда начался новый трудовой год, в автобусах резко прекратились давки. Однако на этой неделе они вернулись вновь, заполнены до отказа обычно автобусы № 019, 012 и 070.

«Я езжу к 10 утра на работу в «Радуга парк» на автобусе 019, в 18-19 еду назад. И вот всю эту неделю уехать просто невозможно. Подъезжает автобус на «Павла Шаманова» – а там люди вываливаются, когда двери открывают, понятно, что не залезть. И стоишь, ждешь следующего автобуса, который только через 20 минут появляется. В такие моменты иду пешком, чуть больше часа идти. Я уж думал, что с нового года дополнительные автобусы ввели на маршруты, поэтому все стало так свободно, видимо все-таки нет, просто люди до этого не ездили. Проблемы видел в 019, в 012 и 070, на других не езжу просто», – пояснил Алексей.

Такая же ситуация происходит и на Уктусе, на остановках, близких к конечной.

«Я езжу от остановки «Каменный Ручей», это возле Уктуса и до центра, на учебу к 9, выезжаю в 8, как раз троллейбус подходит. Но в него невозможно забраться! – рассказала студентка УрГАХУ Кристина. – С Химмаша там уже столько людей заходит, а троллейбусов на маршруте очень мало – не залезешь в 8, опоздаешь на учебу».

С аналогичной проблемой сталкиваются и жители ЖБИ: и трамваев, и автобусов, по их мнению, слишком мало на маршрутах. «Иногда приходится вызывать такси, чтобы добраться куда-то – приходишь на остановку, а там надо ждать трамвай на «Каменных Палатках» полчаса! – сообщила «Новому Дню» студентка УрГУ Валентина. – А если он все-таки приезжает, то люди утром чуть ли не на коленях друг у друга сидят, в салоне душно. Вчера девушка какая-то в обморок упала, да и то места не нашли. Нет, так не всегда было, вот я это заметила в последнее время, когда мы на учебу вышли. Считаю, что если транспорта по утрам не хватает, его можно и добавить на какие-то определенные часы».

Повышенный пассажиропоток по утрам, вероятно, связан с тем, что на прошлой неделе был снят запрет на посещение детьми кружков и секций, а вчера школьников вывели с дистанта. Кроме того, в феврале на учебу вышли студенты нескольких вузов Екатеринбурга.

Тем не менее, вчера на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов утверждал, что пассажиропоток в транспорте снизился из-за пандемии.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»