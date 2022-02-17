Пандемия снизила пассажиропоток в общественном транспорте

Из-за пандемии страдает Гортранс, ведь люди стали меньше пользоваться общественным транспортом.

Как сообщил на пресс-завтраке вице-мэр Алексей Бубнов, очередной удар Гортрансу нанес «омикрон». Дистант у школьников и высокая заболеваемость привели к тому, что в общественном транспорте стало меньше людей.

«Из-за пандемии идет болтанка с пассажиропотоком. Вроде бы вытащили Гортранс из кризиса, пришел «омикрон» – все опять рухнуло, дети перестали в школу ходить, студенты ездить перестали», – пояснил Алексей Бубнов.

Кроме того, по словам вице-мэра, общественный транспорт в скором времени будет ездить быстрее, а пользование им станет значительно удобнее: «Раньше автобус по Ленина ехал 30 минут, а сейчас 10. Камеры поставят, которые будут фиксировать нарушение проезда по полосам для общественного транспорта, еще быстрее будет ехать».

На это повлияет, в том числе, и разгрузка уличной дорожной сети. «Строительство городской электрички, пересадка людей на ж/д транспорт – это все позволит разгрузить улично-дорожную сеть», – отметил Бубнов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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