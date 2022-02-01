На Урале школьников отправили на дистант и запретили ходить в секции и ТЦ

В Свердловской области приняли новый пакет коронавирусных ограничений. Примечательно, что все они связаны с детьми. На заседании оперативного штаба региона было принято несколько решений, которые будут отражены в указе губернатора Свердловской области № 100.
Во-первых, школьники с второго по восьмой классы, студенты колледжей и техникумов уходят на дистанционное обучение уже с завтрашнего дня – со 2 по 16 февраля включительно. У первоклассников в это время будут дополнительные плановые каникулы.
Во-вторых, несовершеннолетним будет запрещено посещать торговые центры – исключение сделают для обладателей студенческих билетов, а также для детей и подростков в сопровождении родителей или опекунов.
В-третьих, на дистант рекомендовано вывести все кружки, секции, учреждения дополнительного образования для детей. В том числе указ касается и коммерческих спортивных заведений. Посещать их детям и подросткам в ближайшее время будет нельзя. Под запретом также визиты в детские игровые комнаты, развлекательные центры и так далее.
Екатеринбург, Елена Сычева
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