Школьникам запретили ходить на катки, теперь они атакуют дворовые корты

Для несовершеннолетних свердловчан закрыли катки, поэтому популярность набирают дворовые ледовые корты.

В связи с тем, что детям запретили посещать спортивные объекты без взрослых, недоступными стали и городские катки. Читатели «Нового Дня» сообщают, что теперь на входах выставлена охрана, которая проверяет паспорта. «В Академическом вообще смешно сделали, они проверяют паспорт прямо перед выходом на лед, то есть человек может коньки взять, заплатить за прокат, а его не пустят и деньги не вернут, – рассказала «Новому Дню» студентка колледжа при УрГЭУ Елена Коробейникова. – Причем на каток могут пустить по студенческому, а человека такого же возраста, но школьника – не пустят. Смехота!»

Школьники начали активно посещать дворовые ледовые корты, где, конечно же, никакой охраны нет. «Мы ходим на Ленина, 103, еще возле оперного театра есть, да их много на самом деле, – рассказала «Новому Дню» восьмиклассница из Екатеринбурга Даша. – Отличия от обычных катков в том, что тут надо со своими коньками приходить, нет места, чтобы погреться, и снег мы сами чистим. Зато бесплатно и все могут приходить. В любом случае сидеть целый день дома тяжело. А тут весь двор выходит, с нами иногда даже взрослые соседи катаются, эстафеты разные».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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