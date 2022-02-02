Губернатор передумал и заявил, что коронавируса больше не надо бояться – слова идут вразрез с делами

Ошеломительное заявление сделал сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме. Чиновник внезапно заявил, что времена, когда коронавирус убивал, прошли, а значит, бояться его больше не нужно. «С утра прочитал статью об исследовании американских и японских ученых, которые изучают омикрон и проводят исследование на мышах и хомяках. Они пришли к выводу, что этот штамм коронавируса гораздо легче, чем все предыдущие. Я понимаю, что за последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек «сгорал» за пару дней. Но думаю, что эти времена прошли», – написал Куйвашев.

Его заявление внесло настоящую сумятицу – буквально накануне власти Свердловской области ввели жесткие ограничения по коронавирусу для детей. С сегодняшнего дня школьников отправили на дистант и запретили несовершеннолетним ходить в секции и на тренировки, а также посещать торговые центры без взрослых. «Сначала ввести дистант, всё закрыть, потом говорить «ну, ничего страшного», – пишет в инстаграме у губернатора ig_molot.

Родители школьников тут же начали требовать возврата очного обучения. «Так для чего дистант? Требуем отменить дистант для детей и спорта», – пишет ya_svetlana77.

Люди недоумевают, что имел в виду губернатор, ведь от коронавируса всё же продолжают умирать. «А за счет чего растет число госпитализаций и умирают люди? Просто от смерти? Лол», – иронизирует varvarlive.

Очевидно, заявление Куйвашев сделал вслед за главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая сказала, что омикрон-штамм поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни. Все это говорит о неразберихе, которая, похоже, царит во властных структурах региона, когда слова расходятся с делами. Кроме того, заявление губернатора укладывается в теорию, согласно которой оперативный штаб может перестать принимать меры, способствующие сдерживанию коронавируса, и просто позволить максимальному числу переболеть, заработав т.н. естественный иммунитет. Вчера «Новый День» задал такой вопрос вице-губернатору Павлу Крекову на брифинге по итогам заседания оперштаба, однако чиновник ответил, что это «вопрос как из журнала «Крокодил», рубрика «Нарочно не придумаешь». При этом не сказав ничего по существу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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