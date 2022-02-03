Барам и ресторанам снова нельзя работать по ночам

Сегодня, 3 февраля, в Свердловской области закончился период, в течение которого заведениям общественного питания можно было работать после 23:00.

Будут ли послабления для баров и ресторанов продлены, пока неизвестно. В оперштабе «Новому Дню» заявили: «Обо всех принятых решениях мы оперативно сообщаем СМИ и жителям области».

Напомним, разрешение на работу по ночам было установлено сначала до 20 января, затем – до 27 января, затем – до 3 февраля.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме, что времена, когда коронавирус убивал, прошли, а значит, бояться его больше не нужно. «С утра прочитал статью об исследовании американских и японских ученых, которые изучают омикрон и проводят исследование на мышах и хомяках. Они пришли к выводу, что этот штамм коронавируса гораздо легче, чем все предыдущие. Я понимаю, что за последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек «сгорал» за пару дней. Но думаю, что эти времена прошли», – внезапно заявил глава региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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