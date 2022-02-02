Роспотребнадзор: коронавирус перестал проникать в ткани легких

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус во время мутаций потерял способность проникать в легочную ткань. По ее словам, в основном омикрон-штамм поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни. Однако, подчеркнула Попова, нельзя сказать, что вирус не восстановит эту способность в будущем.

«Ученые разных стран и наши исследователи в РФ говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может», – отметила глава ведомства в интервью РИА «Новости».

Она указала, что коронавирус ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой формы, «самого правильного аминокислотного состава», SARS-CoV-2 лишился одного из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань, отметила Попова.

«Никто не говорит, что он (коронавирус – прим. ред.) не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», – сказала глава Роспотребнадзора.

Также руководитель ведомства разъяснила, нужно ли вакцинированным семь дней соблюдать самоизоляцию при контакте с заболевшим.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», – заявила Попова. Она напомнила про многочисленные исследования о том, что привитых и переболевших людей «концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».

Кроме того, глава Роспотребнадзора высказалась о возможности новых локдаунов и карантинов в России в связи с резким подъемом заболеваемости Covid-19 из-за распространения штамм «омикрон». По ее словам, сейчас речь о чрезвычайных мерах по борьбе с ковидом в стране не идет.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», – отметила Попова. Она при этом добавила, что число заболевших будет расти, однако в России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

Накануне федеральный оперштаб отчитался о максимальном суточном приросте заболевших коронавирусом в стране за все время пандемии – 125 836 человек. За 24 часа почти в два раза увеличилось число госпитализаций: в стационары поместили 17 487 больных.

Москва, Наталья Петрова

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