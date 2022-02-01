В России – 125,8 тыс. новых заражений Covid-19 и резкий рост числа госпитализаций

За минувшие сутки в России выявлено 125 836 новых случаев заражения коронавирусом – это на 1766 больше, чем накануне (124 070), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Таким образом, в стране зарегистрирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Общее число подтвержденных случаев ковида достигло 11 986 913. По последним данным, новый штамм коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 83 из 85 регионов России.

Максимум новых заражений по-прежнему регистрируется в Москве – 21 533. В Санкт-Петербурге выявлено 13 619 заразившихся, в Подмосковье – 11 475. Еще в трех регионов суточный прирост превысил отметку 3 тыс. случаев – в Пермском крае (3303), Челябинской области (3277) и в Якутии (3211).

За сутки зафиксирован заметный рост – почти вдвое – числа госпитализации – в стационары поместили 17 487 больных ковидом, что на 92,4% больше по сравнению с предшествующим днем. Это максимальный показатель с 20 января, когда оперативный штаб начал ежедневно сообщать о суточном числе госпитализаций. «Увеличение госпитализации произошло в 80 регионах. Снижение количества госпитализации отмечено в пяти регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Смертность от коронавируса за сутки вновь пошла в рост. За вчерашний день зарегистрировано 663 летальных исхода – это на 42 большем, чем накануне (621). За все время пандемии скончались 332 012 пациентов с ковидом.

Вместе с тем за день полностью выздоровел 40 301 человек, за весь период – 10 288 582.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 256,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 738 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 3 310 947 человек.

Москва, Наталья Петрова

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