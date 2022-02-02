Активность губернатора Куйвашева в инстаграме в который раз играет с ним злую шутку. Так было в первую волну коронавируса, так происходит и в последующие, в том числе в разгул пятой, «омикронной».

Глава области и/или люди, которым поручено от его имени вести страничку, встают в очередной раз на позицию ментора и, раздражая толпу, кидают в нее сентенции в духе расхожего мифического высказывания принцессы Марии-Антуанетты про хлеб и пирожные. Яркий пример – последний пост главы Свердловской области. Мол, люди, а вы зачем в очередях в поликлиниках стоите? Работодатели, принимайте электронные больничные, а вы, больные, их оформляйте. И всё, проблема решена. Чего вы все как ненормальные стоите в часовых очередях в поликлиники? Логичное предложение? Логичное. Но гладко только на бумаге, а на практике все предложения Куйвашева разбиваются о суровый уральский быт и реальность – оформить больничный дистанционно, равно как и дождаться врача – нереально. По крайней мере, не в первые сутки заболевания. Чтоб не быть голословными, сегодня этот квест мы попытались пройти силами сотрудников редакции РИА «Новый День» – прочитать о данном опыте можно здесь.

Именно поэтому в инстаграм Евгения Владимировича Куйвашева в очередной раз прибежала разъяренная толпа свердловчан, вывалив на него массу претензий. Изменились ли они за два года пандемии? Ну конечно нет. Как тогда писали про то, что «врач не идет, больничный оформить невозможно, скорая не едет, дооптимизировались, на какой планете ты, губернатор, живешь и так далее», так и сейчас пишут. Отвечают ли что-то губернатор и его пиарщики? Нет. Хотя опыт ведения социальных сетей (по которым в администрации президента, в том числе, оценивают эффективность управления территорией) губернаторов других регионов говорит о том, что даже формальные отписки профильных департаментов в духе «приняли к сведению, разберемся» могут снять накал страстей. Глубинный народ, он же – избиратели, конечно, будут на эти отписки ворчать и ругаться «да знаем мы вас, убогие», но это будет уже не тот уровень эмоций. Проверено, работает.

В инстаграме Евгения Куйвашева же продолжает стоять тишина в ответ на все претензии. Выступив в жанре «ну тупые» (с) Задорнова, Куйвашев как будто ушел со странички дальше – по своим делам, полностью игнорируя правила работы бюрократической машины. А ведь они категорически запрещают молчать, они обязывают вести с гражданином непрерывный диалог, пока тот гражданин не удовлетворится или не устанет пререкаться.

Прав ли Куйвашев и/или его пиарщики, технологи, советники, представители отдела внутренней политики, когда ведут себя таким образом с электоратом? Покажет ближайшее будущее. В конце концов сам Куйвашев на последней пресс-конференции так и не ответил на вопрос, пойдет ли он на очередные выборы после десяти лет работы в регионе. Может, это уже и не его избиратели яростно написывают ему в инстраграм? А может, расчет делается на то, что сейчас пар в очередной раз уйдет в свисток, а к сентябрю все обиды народ подзабудет. Тут как с анекдотом про динозавра и блондинку, шансы 50 на 50. А коронавирус и другие проблемы как-то тоже решатся сами собой. А если нет?

Выборный 2022 год в Свердловской области в рамках губернаторской кампании может пройти под лозунгами «Гордимся наследием, прославляем семейные ценности». Что ж, инстаграм Куйвашева в последние дни ясно показывает: какого-то хорошего наследия десяти лет работы в регионе пока не просматривается. Наверное, оно просто оптимизировано, как медицина.

Екатеринбург, Полина Румянцева

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