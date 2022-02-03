«Вы совершенно оторваны от действительности», – люди ответили губернатору на совет не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продолжает общаться с людьми в инстаграме. Правда, каждая новая публикация вызывает все больше и больше негатива. Потенциальные избиратели – в этом году в Свердловской области пройдут выборы губернатора – обвиняют Куйвашева в том, что он «страшно далек от народа». В очередном посте он посоветовал людям не ходить в поликлиники, чтобы открыть больничный лист, а вызывать врачей на дом.

«Вы совершенно оторваны от действительности! Во-первых, врачи не приходят на дом по вызову. Во-вторых, на телефонные звонки тоже не отвечают! Какие дистанционные консультации по телефону! Контактных вообще никто не отслеживает, и больничные, тем более, не выдаёт. Смешные вы», – пишет olina_sharma.

Многие, кому довелось столкнуться с коронавирусом в нынешнюю, «омикронную», волну, видят, что система не справляется, и предложенные губернатором схемы не работают. «Это все отлично! В вашем инстаграмме только. Вот буквально сегодня звонят из поликлиники № 4 ГКБ №6 и убеждают, что они не могут закрыть больничный заочно, что даже если нет больничного, а нужен куар-код переболевшего, я должна идти в очередь к терапевту, чтобы «закрыть случай». Почему ваши слова расходятся с реальной ситуацией? Может быть стоит оповестить поликлиники?» – спрашивает crazygreta739.

Даже те, кто было поверил Куйвашеву, на личном опыте убеждаются, что реальная картина расходится с тем, о чем он пишет. «Вчера пытались открыть больничный на сайте r66.fss по совету из вашего поста – ничего не получилось. «Кабинет получателя услуг не работает». Из больницы врач идёт уже четвёртый день! Как идти на работу без больничного? Или идти толпиться в очередь в больницу? Я там ещё сотню человек заражу», – переживает bolotovalubov89.

Свердловчане, кто не стал дожидаться врача из районной поликлиники, чтобы сдать тест, и решили воспользовался услугами платной лаборатории, отмечают, что даже это не страхует от столкновения с плохо работающей системой. «Открыла больничный в частной, потом получила положительный тест, отправили в больницу по месту жительства (частные не занимаются ковидом). Так вот: многоуважаемая городская больница №1 меня послала и даже не взяла никаких данных. Когда я пришла закрывать больничный (о дистанционном продлении и закрытии также и речи не было, «приходите с отрицательным тестом» (ультимативно), там даже не были в курсе, что я болела. Риторический вопрос, а есть какой-нибудь способ не платить налоги, если мои налоги идут на такое?» – спрашивает masha_melnick.

Тем, у кого нет возможности прибегнуть к услугам коммерческих клиник, приходится ждать по несколько дней. «За 7 дней ко мне так и не пришел врач. Одно что сидите и ждите», – делится опытом grischuk_tv.

Уральцы не склонны обвинять врачей, в сложившейся ситуации они как раз возлагают ответственность на власть. «По телефону регистратуры отвечают, что врачи на вызовы не ходят (врачей мало, вызовов много) – приходите сами в поликлинику. Говорю, что температура, головокружение, не дойду. Отвечают – все такие! Если нужен больничный, то приползайте», – возмущается marina.a.888.

Также свердловчане возмущены тем, что людям предлагают лишь решение проблемы с больничными листами, а вот с лечением – нет. «А что осмотры теперь вообще отменены? Больницы у нас только на открыть-закрыть больничный? Лечится к знахарям будем ходить? Вот так оптимизация... вот так рационализм», – негодует olgashibanova1980.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»