Жители Екатеринбурга продолжают атаковать поликлиники: в очередях – до сотни больных (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в поликлиниках продолжают выстраиваться очереди из больных, несмотря на все просьбы врачей и оперштаба – с симптомами ОРВИ и коронавируса оставаться дома. Люди не могут дозвониться до больницы и принимают решение лично идти на прием, чтобы открыть больничный лист и не заработать прогул.

Очередь в неотложку

Например, огромная толпа больных людей собралась сегодня в неотложке городской больницы № 14 в переулке Суворовском, 5в. Как передает корреспондент «Нового Дня», около 50 человек ждут приема внутри отделения, еще человек 20-30 – на улице. Люди пришли сюда к семи утра. Многие не смогли дозвониться до больницы, чтобы вызвать врача или оформить электронный больничный лист, поэтому пошли сами. В неотложке работает два кабинета, где принимают четыре врача. В отдельном кабинете берут мазки на коронавирус.

Напомним, вчера региональный оперштаб просил больных ОРВИ и коронавирусом оставаться по возможности дома и вызывать врача. По словам вице-губернатора Павла Крекова, работа телефонной линии 122 была усилена, дозвониться можно за минуту. С кол-центрами больниц сложнее. На сайтах медучреждений вчера должны были разместить инструкцию для тех, кто болеет коронавирусом в легкой форме, а также – как открыть больничный лист дистанционно.

«Надо сделать так, чтобы у людей была возможность вызвать врача и не идти в поликлинику. Тем более больничные листы выдаются электронно», – говорил Павел Креков.

Кроме того, в Екатеринбурге поликлиникам выделили дополнительно 50 автомобилей, чтобы развозить врачей по пациентам. «Медикаменты должны быть оставлены пациентам при первом посещении врача на дом. Мы тысячу студентов медуниверситета отправили в больницы, чтобы они в том числе обслуживали пациентов на дому», – говорил Креков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Дмитрий Бутаков

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