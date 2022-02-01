Креков: те, кто болеют бессимптомно, могут оформить больничный дистанционно

Для того чтобы снизить нагрузку на лечебные учреждения, на сайтах всех больниц Свердловской области выставлена информация для тех, кто болеет коронавирусом бессимптомно и легко. Там написано, что делать таким пациентам и как дистанционно, не обращаясь в поликлинику, открыть больничный лист.

Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков, отвечая на вопрос, как в регионе борются с очередями в поликлиниках. «Надо сделать так, чтобы у людей была возможность вызвать врача и не идти в поликлинику. Тем более больничные листы выдаются электронно», – заявил он. Также, по его словам, закончились технические мероприятия с работой службы 122. «Сейчас она работает с ожиданием от силы полминуты. Это уже привело к снижению звонков на СМП, и потом приведет к снижению людей в поликлиниках, так как они идут туда, потому что не смогли вызвать врача», рассказал Креков.

Он добавил, что в нескольких больницах эта проблема стоит более остро, туда поехали группы из минздрава, чтоб наладить работу на месте. В случае необходимости в медучреждения отправят волонтеров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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